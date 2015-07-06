На этой неделе доллар может протестировать уровень в 57 рублей

Рост числа активных буровых вышек в США в ближайшие недели может вылиться в увеличение производства нефти в этой стране, что в конечном итоге окажет давление на валюты стран экспортеров нефти. После прохождения ценами на нефть марки BRENT поддержки в 60 долл. за баррель выросла вероятность тестирования ими отметки 58 долл. за баррель.

Согласно данным греческого МВД, против предложений международных кредиторов высказались более 61% проголосовавших греков. Это дает команде А.Ципраса право на отстаивание более жесткой позиции на последующих переговорах с кредиторами. На это событие курс евро отреагировал адекватно и протестировал в моменте уровень 1,0967.

Снижение ставки межбанковского кредитования mosprime overnight c 12,25% до 11,53% также играет не в пользу российской валюты. На этой неделе существует опасность ослабления рубля до 57 рублей за доллар.