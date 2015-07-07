В июле доллар США может выйти в диапазон 57-60 рублей

Российская валюта остается под давлением внешних факторов – сильного доллара на международном валютном рынке и низких цен на нефть. В июле доллар США может выйти в диапазон 57-60 рублей.

Давление на евро и другие рискованные активы оказывает новость о том, что вчера европейский регулятор повторно сохранил объем программы экстренного предоставления ликвидности (ELA) без изменений на уровне приблизительно 89 млрд евро и скорректировал дисконт по обеспечению в рамках этой программы. Распродажи греческих облигаций после прошедшего в стране референдума в частности повлекли рост доходности 2-х летних облигаций Греции с 35,3% до 49,5%. ЕЦБ в отличие от МВФ не пойдет на уступки Греции. По словам К. Нуайе, ЕЦБ не может реструктурировать греческий долг, который он держит. Если Греция 20 июля не заплатит ЕЦБ 3,5 млрд евро, это может повлечь выход Греции из еврозоны.

Снижение цен на нефть марки BRENT в район 57 долл. создает риски тестирования ими уровня в 55 долл. за баррель, не оставляя рублю шансов на коррекционный рост в краткосрочной перспективе.

Исходя из анализа объема интервенций, проведенных ЦБ РФ в мае-июне, можно сделать вывод о том, что по мере приближения доллара США к 57,06 рублям российский регулятор, вероятно, сократит свое присутствие на внутреннем валютном рынке.