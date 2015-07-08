Июльский инфляционный шок может превысить прогнозы МЭР

Cогласно месячной статистике Росстата, в июне годовые темпы роста инфляции в РФ снизились с 15,8% до 15,3%, а базовой инфляции – с 17,1% до 16,7% на фоне снижения цен на продовольственные товары с 20,2%(г/г) до 18,8% (г/г). Сезонные факторы, политика импортозамещения и укрепление рубля в конце 1 кв. 2015 – начале 2 кв. 2015 года снизили инфляционное давление в РФ.

По оценкам МЭР, на фоне ежегодной индексации тарифов естественных монополий в июле годовая инфляция в РФ может вырасти с 15,3%(г/г) до 15,5%(г/г). Учитывая, что в структуре индекса потребительских цен жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива занимают долю в 10,572%, а размер индексации тарифов составит примерно 5,5%-7,5%, при неизменности цен на остальные товары в июле инфляция могла бы подскочить с 15,3%(г/г) до почти 15,9%-16,1%(г/г). Однако в летние месяцы можно ожидать дальнейшего снижения цен на продовольственные товары.

ЦБ РФ, ориентирующийся на среднесрочные инфляционные ожидания в РФ, все – таки может пойти 31 июля на снижение ключевой процентной ставки с 11,5% до 11%. Если к концу 2015 года инфляция в РФ действительно достигнет 11% годовых, ключевая процентная ставка может опуститься до 9% годовых. Лишь в 2016 году стоит ожидать выхода реальной процентной ставки в РФ, которая учитывала бы текущую, а не будущую инфляцию в РФ, в положительную зону.