Доллар не превысит 59,2 рублей даже при цене нефти в 50 долл. за баррель

Главными факторами риска для рубля остаются нерешенная долговая проблема Греции, которая провоцирует инвесторов на покупки американских облигаций, и скорое соглашение по иранскому ядерному досье, которое способствует падению цен на нефть. Рубль сохраняет устойчивость к внешней волатильности. С начала июля доходность 10-ти летних облигаций США упала с 2,42% до 2,21%, цены на нефть марки BRENT – на 10,6%, а рубль к доллару США – чуть более чем на 2%.

Согласно нашим оценкам, при снижении цен на нефть в район 50 долл. за баррель, пара USD/RUB вырастет до 59,2, то есть не превысит уровня 61,5, который заложен в бюджет РФ на 2015 год.

Руководство ЕС объявило, что лидеры всех 28 его стран соберутся в воскресенье на чрезвычайную встречу, посвящённую долговому кризису Греции. Но уже к утру пятницы ЕС ожидает услышать от Греции новые предложения. Меркель не исключает продление срока погашения долга Грецией, но исключает списание долга. Мы полагаем, что международные кредиторы все же будут вынуждены списать примерно треть долга Греции, позволив стране сократить показатель госдолга к ВВП со 180% до 120%. Противоположный сценарий грозит выходом Греции из еврозоны.