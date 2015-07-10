Сегодня пара USD/RUB может снизиться до уровня 56

Скачок за прошлую неделю годовой инфляции в РФ с 15,3% до 15,8% ограничивает пространство для существенного смягчения монетарной политики со стороны Банка России. Возможное снижение 31 июля ключевой ставки в РФ на 50 базисных пунктов вряд ли подтолкнет пару USD/RUB выше уровня 60, которая в краткосрочной перспективе может скорректироваться к отметке 56.

Повод для роста рубля дает восстановление цен на нефть марки BRENT в район 59,5 долл. за баррель. Запрет для китайских акционеров, которые имеют более 5% акций компаний, продавать их в течение 6 месяцев и июньское повышение с 1,2% до 1,4% годовых темпов роста потребительских цен в Китае способствуют росту мировых фондовых индексов и цен на нефть. Меры по смягчению монетарной политики в Китае, который является вторым после США крупнейшим потребителем нефти в мире, вероятно, продолжатся и во второй половине 2015 года, что позволит стабилизировать темпы роста ВВП Китая по итогам 2015 года в диапазоне от 6,5% до 7,0%.

Росту рискованных активов способствуют также новые предложения Греции кредиторам. В обмен на 53,5 млрд евро Греция предложила пакет реформ и сокращений расходов, в том числе пенсионных накоплений и повышение налогов. Евро на этом фоне вырос выше уровня 1,11 долл.