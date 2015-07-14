В краткосрочной перспективе пара USD/RUB протестирует уровень 55,5

Компания Exness сообщает, что в начале этой недели стало известно, что выхода Греции из еврозоны не будет на фоне достижения соглашения между правительством Греции и ее кредиторами. Глава ФРГ А. Меркель сказала, что программа помощи Греции предусматривает выделение 86 миллиардов евро в течение трех лет. Снятие угрозы разрастания кредитных рисков в Европе и продолжающаяся стабилизация ситуации на китайском фондовом рынке окажут поддержку рискованным активам и рублю в частности в ближайшие недели.

Ключевым риском для рубля в краткосрочной перспективе останется неопределенность в отношении будущих цен на нефть, которые могут испытать шоковое снижение после достижения договоренностей по иранской ядерной программе. Однако участники рынка полагают, что Иран во второй половине 2015 года сможет нарастить экспорт нефти не на 1,1 млн баррелей в сутки, а лишь на 0,5 млн баррелей, что позволит ценам на нефть марки BRENT удержаться выше уровня в 55 долл. за баррель.

На этой неделе спрос на рубли вырастет в связи с началом налогового периода в РФ. 13 июля наблюдался рост однодневной ставки межбанковского кредитования с 11,68% до 12,05%. 14 июля компании будут выплачивать налог на прибыль, а 15 июля – страховые взносы во внебюджетные фонды РФ. В краткосрочной перспективе мы ожидаем укрепления российской валюты до 55,5 рублей за доллар и до 61,5 рублей за евро.