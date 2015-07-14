Курс рубля находится в равновесном диапазоне 52-58 руб. за доллар США

Сегодня стало известно, что Иран и "шестерка" международных посредников достигли соглашения по иранской ядерной программе. Цены на нефть отреагировали на это событие умеренным понижением и оказали давление на валюты стран экспортеров нефти – канадский доллар, норвежскую крону, российский рубль.

Исходя из сегодняшнего заявления пресс-службы ЦБ РФ, можно сделать вывод о том, что в текущих рыночных ценах уже учтены 3 основных фактора, влияющих на курс рубля, - иранский фактор, падение фондового рынка Китая и греческий фактор. Таким образом, сегодняшний рыночный курс российской валюты в 56,9 руб. находится в равновесном диапазоне 52-58 руб. за доллар США. Косвенно об этом диапазоне на прошлой неделе говорил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

В отношении Греции остается все же некоторая неопределенность. Евро продолжает находиться под давлением, вблизи уровня 1,103 долл., так как пока парламент Греции не одобрил новые меры жесткой экономии.

В ближайшее время участники рынка вновь обратят внимание на публикуемую макроэкономическую статистику по РФ и США, которая позволит спрогнозировать будущую динамику спреда доходности между ключевыми процентными ставками в этих странах. Сегодня станут известны июньские данные по розничным продажам в США, 15-16 июля – июньские данные по промышленному производству в РФ. Годовые темпы снижения последнего показателя могут сократиться ввиду ослабления рубля к бивалютной корзине и смягчения монетарной политики в РФ в прошлом месяце.