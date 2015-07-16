Сегодня пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 56,2-57,0

Российская валюта с начала этой недели снизилась к доллару США примерно на 0,8%, цены на нефть марки BRENT – на 0,85%, пара EUR/USD – на 1,7%. Колебания рубля, нефти и евро не выходят за рамки статистически наблюдаемой внутридневной волатильности. Уже можно говорить о том, что сценарий ослабления российской валюты до 60 рублей за доллар США в связи с возможным падением цен на нефть ниже 55 долл. за баррель на фоне заключения «сделки века» с Ираном не реализовался.

В краткосрочной перспективе лидерам еврозоны не стоит беспокоиться за будущее еврозоны, так как вчера греческий парламент поддержал выдвинутые кредиторами меры жесткой экономии, против которых на референдуме голосовали греки. Возможно, экономические советники А.Ципраса посчитали, что альтернативный сценарий выхода Греции из еврозоны, обойдется стране, а скорее еврозоне, дороже, чем сохранение монетарного союза. Однако, по мнению МВФ, уже через 2 года соотношение госдолга к ВВП Греции может вырасти со 177% до 200%, что все же потребует, в первую очередь от Германии, списания значительной части греческого долга. Участники рынка понимают, что решение долговой проблемы Греции лежит уже не в экономической, а в политической плоскости.

Дж. Йеллен, как и ожидалась, вчера не назвала конкретной даты, когда будет повышена ключевая процентная ставка в 2015 году. Вероятно, сроки ее повышения определит макроэкономическая статистика по США, которая пока не является однозначной. В частности, в июне розничные продажи в США оказались хуже ожиданий, а объем промышленного производства – лучше ожиданий.

Сегодня мы ожидаем колебаний пары USD/RUB в диапазоне 56,2-57,0 на фоне незначительного ухудшения внешних факторов – сильного доллара на международном валютном рынке и понизившихся цен на нефть. В течение дня стоит обратить внимание на выступление М.Драги и статистику по числу заявок на получение пособия по безработице в США.