К концу 2015 года пара EUR/USD может снизиться до уровня 1,05

Долговая проблема Греции на время может быть заможена. Мы разделяем точку зрения МВФ, заявляющего о необходимости списания значительной части греческого долга европейскими кредиторами для стабилизации показателя госдолга к ВВП Греции. По нашим оценкам, списать надо порядка 30% долга, то есть около 100 млрд евро, чтобы рассматриваемое соотношение вышло к среднему уровню в 120%, который сейчас наблюдается в других странах PIIGS (в Португалии, Италии, Ирландии, Испании).

Ожидания роста в 2015 году процентной ставки в США на фоне продолжающейся программы количественного смягчения в еврозоне оказывают давление на единую европейскую валюту. В этом году возможно повторное тестирования парой EUR/USD годового минимума 1,05.