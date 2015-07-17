Сегодня колебания пары USD/RUB будут ограничены диапазоном 56-57

Сегодня колебания пары USD/RUB будут ограничены диапазоном 56-57. Поддержку рублю оказывают несколько факторов – снизившиеся риски в отношении Греции и Ирана, хорошая макроэкономическая статистика по Китаю за 2 кв. 2015 года, уменьшение в июне темпов падения реального сектора российской экономики, высокие ставки межбанковского кредитования в РФ, повышенный спрос на ОФЗ-ИН.

Вчера глава ЕЦБ М.Драги вновь заявил о том, что программа покупок активов в еврозоне продолжится до сентября 2016 г. или до достижения инфляцией отметки в 2% годовых. Сейчас уровень инфляции в еврозоне составляет 0,2% (г/г), что не устраивает ЕЦБ. Мы ожидаем устойчивого роста инфляционного давления в регионе в начале 2016 года.

Выделение ЕС Греции 7 млрд евро и поднятие ЕЦБ кредитного лимита для греческих банков в рамках программы ELA на 0,9 млрд евро снизило доходность 2-х летних облигаций Греции с 27,2% до 24,4%. Таким образом, 20 июля Греция сможет заплатить ЕЦБ 3,5 млрд евро.

Сегодня внимание инвесторов привлечет публикация статистики по строительному сектору и данные по инфляции в США. О возвращении пары USD/RUB в диапазон 50-55 можно будет говорить, если цены на нефть марки BRENT поднимутся выше 60 долл. за баррель.