На этой неделе пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 56,4-57,6

На прошлой неделе глава ФРС Дж. Йеллен подтвердила намерение американского регулятора повысить ключевую процентную ставку в этом году. Решение об ужесточении процентной политики в первую очередь будет зависеть от здоровья американской экономики, которое, как ожидает ФРС, улучшится во втором полугодии 2015 года. По мнению ряда представителей ФРС, внешние факторы риска – долговая проблема Греции и обвал на китайском фондовом рынке окажут ограниченное воздействие на США и не послужат препятствием к ужесточению процентной политики в США. В этом году отток капитала из РФ в США окажет умеренно негативное воздействие на рубль.

На фоне продолжающегося налогового периода в РФ в последней декаде июля мы допускаем рост однодневной ставки межбанковского кредитования с 12,33% до 12,5% и укрепление рубля. На этой неделе стоит обратить внимание на майские данные по внешней торговле и июньскую статистику по рынку труда в РФ. В ближайшие дни пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 56,4-57,6.