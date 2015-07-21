Сегодня доллар США может скорректироваться к 56,5 рублям

Новость о выделении ЕС греческому правительству кредита в размере 7,16 млрд евро и июньские данные по новому кредитованию в Китае оказывают некоторую поддержку рискованным активам. Ожидаемое в июле улучшение макроэкономических показателей крупнейших торговых партеров РФ – ЕС и Китая может подтолкнуть цены на нефть к уровню 60 долл. за баррель, а доллар США - ниже 55 рублей.

Исходя из рублевой стоимости барреля нефти, которая заложена в бюджет РФ на 2015 год, сейчас доллар США мог бы стоить 54,4 рубля, если бы не покупки ЦБ РФ валюты в резервы и ожидания роста ставки в США. Вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о том, что вероятность ее повышения в сентябре превышает уровень в 50%.

Сегодня стоит обратить внимание на рублевый аукцион РЕПО. Банк России мог бы поддержать рубль, предложив на этом аукционе менее 1,3 трлн руб. Сегодня доллар США может скорректироваться к 56,5 рублям.