Пара EUR/RUB может закрепиться выше уровня 62

Валютная пара EUR/RUB на фоне роста евро в ближайшее время может закрепиться выше уровня 62, а пара USD/RUB - скорректироваться к 56,0-56,5.

Вчера валютная пара EUR/USD протестировала майский минимум 1,081 и выросла по итогам дня на 1,06%. Радостную новость покупателям евро принесло агентство S&P, которое повысило кредитный рейтинг Греции с уровня “ССС-” до “ССС+” с прогнозом “стабильный”. Повышение рейтинга произошло в связи с финансовой поддержкой Греции европейскими кредиторами. В ближайшие 3 года греческое правительство может получить от них 86 млрд евро. Однако S&P разделяет мнение МВФ и отмечает, что финансовые обязательства Греции выглядят невыполнимыми в долгосрочной перспективе.

Некоторые опасения в отношении сырьевых валют вызывает возобновившееся снижение цен на нефть, которые после тестирования уровня 57,4 долл. скорректировались до 56,5 долл. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей.

Помимо подрастающих ставок межбанковского кредитования в РФ сегодня стоит обратить внимание на еженедельный аукцион по размещению ОФЗ. Минфин предложит инвесторам облигации в объеме 15 млрд рублей. Ожидаемый высокий спрос на них вновь просигнализирует о вероятном снижении 31 июля ключевой процентной ставки в РФ.