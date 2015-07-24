Нефтяной фактор подталкивает доллар к 58-59 рублям

Постепенное сползание цен на нефть к уровню 55 долл. за баррель не позволяет российской валюте скорректироваться вверх. Возможное снижение цен на нефть к уровню 53 долл. за баррель создает риск ослабления рубля до 58-59 рублей за доллар и до 65 рублей за евро.

Помимо нефтяного фактора, давление на рубль оказывают новости о снижении в июле индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC с 49,4 п. до 48,2 п. Американская макростатистика за последние два дня наоборот просигнализировала о росте деловой активности в США. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США выросли, а число заявок на получение пособия по безработице за прошлую неделю упало на 26 тыс. человек и составило 255 тыс., что является минимумом с ноября 1973 года.

На фоне снижающихся цен на экспорт Центробанки Австралии, Канады, Новой Зеландии снижают процентные ставки. Банк России, вероятно, поддержит своих коллег и снизит в конце текущего месяца ставку на 50 б.п. Маловероятен рост доллара выше 60 рублей, пока цены на нефть остаются выше 50 долларов за баррель.