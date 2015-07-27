На этой неделе пара USD/RUB продолжит консолидацию около уровня 58,5

Сегодня российская валюта может ослабнуть до 58,5 рублей за доллар на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Пятничные данные от компании Baker Hughes подталкивают цены на нефть к новым минимумам. Общее число буровых установок в США по итогам минувшей недели увеличилось на 19 единиц и составило 876 единиц. Отметка в 50 долл. за баррель по сорту BRENT сейчас является ключевой не только для бюджета РФ, но и для производителей сланцевой нефти в США. Как только цены на нефть упадут ниже этого уровня, число буровых установок в США вновь пойдет на спад.

Основными событиями этой недели станут заседания ФРС США и ЦБ РФ. Американский регулятор может обозначить сроки повышения ставки по федеральным фондам, а российский – снизить ключевую процентную ставку на 50 б.п. Сокращение спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США будет играть против рубля.