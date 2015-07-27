Сегодня российская валюта может ослабнуть до 58,5 рублей за доллар на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. Пятничные данные от компании Baker Hughes подталкивают цены на нефть к новым минимумам. Общее число буровых установок в США по итогам минувшей недели увеличилось на 19 единиц и составило 876 единиц. Отметка в 50 долл. за баррель по сорту BRENT сейчас является ключевой не только для бюджета РФ, но и для производителей сланцевой нефти в США. Как только цены на нефть упадут ниже этого уровня, число буровых установок в США вновь пойдет на спад.
Основными событиями этой недели станут заседания ФРС США и ЦБ РФ. Американский регулятор может обозначить сроки повышения ставки по федеральным фондам, а российский – снизить ключевую процентную ставку на 50 б.п. Сокращение спреда доходности между ключевыми процентными ставками в РФ и США будет играть против рубля.
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