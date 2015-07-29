В июле ЦБ РФ может сохранить ставку без изменений

Вчера вечером началась небольшая фиксация длинных позиций в парах USD/RUB и EUR/RUB от уровней 60,5 и 67. Небольшую поддержку рублю оказал рост ставок межбанковского кредитования и стабилизация цен на нефть около уровня 53 долл. за баррель.

Как и ожидалось, ЦБ РФ снизил объем еженедельно предоставляемой рублевой ликвидности на аукционе РЕПО (с 1,62 трлн до 1,59 трлн рублей). Повышенный спрос на рубли, составивший 1,645 трлн руб., подтолкнул однодневную ставку межбанковского кредитования с 11,83% до 11,9%.

К моменту написания комментария мы еще не располагали информацией о покупках ЦБ РФ валюты 28 июля. Вероятно, в ближайшие дни ЦБ РФ временно откажется от интервенций. Если раньше (при более крепком рубле) мы предполагали, что 31 июля регулятор снизит ставку на 50 б.п., то сейчас (при более ослабленном рубле) мы допускаем, что ставка останется без изменений или будет снижена лишь на 25 б.п. ЦБ РФ не следует допускать сильных распродаж рубля, которые могут усилить риски роста инфляции в РФ.

Сегодня вечером состоится заседание ФРС США, итоги которого существенным образом повлияют на финансовые рынки.