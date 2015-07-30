Вход
Профиль Блог Лента Активность

В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может снизиться до 57,5

30.07.2015 10:06 1 593 просмотра
Политика ЦБ РФ, рост цен на нефть к 53,6 долл. за баррель и сохранившаяся неопределенность в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки в США создают благоприятный внешний фон для рубля. В скором времени пара USD/RUB может снизиться к уровню 57,5, а пара EUR/RUB – к 63,65.
Исходя из заявлений А.Улюкаева и А.Новака, можно сделать вывод о том, что в 2015 году средняя цена на нефть составит 57,5 долл, а он сам – 57,5 руб. Цифра в 3306,25 руб за баррель устоит бюджет РФ, так как в него заложена стоимость барреля в 3075 руб.
ЦБ РФ для поддержки рубля все делает правильно. С начала этой недели он увеличил лимит на валютном аукционе РЕПО на 28 дней, сузил его на рублевом аукционе РЕПО на 7 дней и временно отказался от интервенций. Завтра ЦБ РФ может сохранить ставку без изменений на уровне 11,5% из-за июльского роста с 15,3%(г/г) до 15,6%(г/г) инфляции в РФ.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию ВВП США за 2 кв. 2015 года.

Комментарии 1

alisku  (alisku)
#
Исходя из заявлений А.Улюкаева и А.Новака, можно сделать вывод о том, что улюкаев никогда сознательно не врет
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения