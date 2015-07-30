В краткосрочной перспективе пара USD/RUB может снизиться до 57,5

Политика ЦБ РФ, рост цен на нефть к 53,6 долл. за баррель и сохранившаяся неопределенность в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки в США создают благоприятный внешний фон для рубля. В скором времени пара USD/RUB может снизиться к уровню 57,5, а пара EUR/RUB – к 63,65.

Исходя из заявлений А.Улюкаева и А.Новака, можно сделать вывод о том, что в 2015 году средняя цена на нефть составит 57,5 долл, а он сам – 57,5 руб. Цифра в 3306,25 руб за баррель устоит бюджет РФ, так как в него заложена стоимость барреля в 3075 руб.

ЦБ РФ для поддержки рубля все делает правильно. С начала этой недели он увеличил лимит на валютном аукционе РЕПО на 28 дней, сузил его на рублевом аукционе РЕПО на 7 дней и временно отказался от интервенций. Завтра ЦБ РФ может сохранить ставку без изменений на уровне 11,5% из-за июльского роста с 15,3%(г/г) до 15,6%(г/г) инфляции в РФ.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию ВВП США за 2 кв. 2015 года.