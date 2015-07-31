Существует риск повторного тестирования парой USD/RUB уровня 60

Вчера российская валюта оказалась под давлением на фоне снижения с 53,5 долл. до 53 долл. за баррель цен на нефть, ставки mosprime (o/n) c 11,55% до 11,23% и роста доллара США на международном валютном рынке (к евро доллар укрепился примерно на 0,5%).

Несмотря на то, что во 2 кв. 2015 года ВВП США оказался ниже ожиданий, составив 2,3%(г/г) при прогнозе 2,6%(г/г), данные за 1 кв. 2015 года были пересмотрены в сторону повышения с -0,2%(г/г) до 0,6%(г/г). Дефлятор ВВП США во 2 кв. 2015 года вырос с 0% до 2%(г/г) и просигнализировал о росте инфляционного давления в стране. Однако дефлятор ВВП не включает в себя цены на импорт, которые остаются низкими. Мы не меняем своих оценок в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки в США, ожидая ее роста в декабре 2015 года.

Если сегодня ЦБ РФ все же решится на снижение ключевой процентной ставки на 50 б.п., то пара USD/RUB может протестовать отметку 60.