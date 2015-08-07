В среднесрочной перспективе доллар США снизится ниже 60 рублей

Сегодня цены на нефть подрастают на 0,25% до 49,77 долл за баррель. Для рубля - это главное. Рублевая стоимость барреля составляет сейчас 3183 рубля, что устраивает экспортёров и бюджет РФ. Однако при столь ослабленном рубле инфляция в РФ осенью может существенно возрасти, что потребует от регулятора уже не снижения, а поднятия ставки. В базовом сценарии в сентябре ЦБ РФ, вероятно, сохранит ее без изменений на уровне 11%. На текущих уровнях рубль и цены на нефть выглядят перепроданными. В среднесрочной перспективе доллар США может скорректироваться к 60 рублям и ниже.

Сегодня ключевым событием дня станет публикация июльской статистики по рынку труда в США, которая может преподнести неприятный сюрприз для мировой резервной валюты, так как июльские данные по занятости в частном секторе США, опубликованные в среду, оказались хуже ожиданий. В течение дня пара EUR/USD может протестировать уровень 1,1, а доллар США снизится ниже 63,5 рублей.