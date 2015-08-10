На этой неделе осси может протестировать уровень 0,75 долл.

Июльская статистика по рынку труда в США, которая оказалась на уровне ожиданий, в минувшую пятницу спровоцировала фиксацию длинных позиций по мировой резервной валюте. Уровень безработицы в США составил 5,3%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло на 215 тыс. при прогнозе 222 тыс. человек. Годовые темпы роста средней заработной платы в США выросли с 2% до 2,1%. Данные усилили вероятность повышения в сентябре ставки по федеральным фондам.

На этой неделе стоит обратить внимание на розничные продажи и объем промышленного производства в США. Сильная макростатистика, вероятно, подтолкнет пару USD/JPY к уровню 125.

Поддержку евро в четверг может оказать публикация протоколов предыдущего заседания ЕЦБ, а в пятницу – ВВП еврозоны за 2 кв. 2015 года, который, как ожидается, вырастет на 0,4%(кв/кв). В краткосрочной перспективе пара EUR/USD, вероятно, выйдет в диапазон 1,10-1,11.

Ожидания снижения средней заработной платы в Великобритании оказывают давление на фунт, которой на этой неделе рискует протестировать уровень 1,54 долл.

Июльская макростатистика по Китаю в значительной степени определит дальнейшую динамику товарно-сырьевых валют. В течение недели осси может протестировать уровень 0,75 долл.