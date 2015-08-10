Рубль пора покупать

Июльская статистика по рынку труда в США, которая оказалась на уровне ожиданий, спровоцировала фиксацию прибыли по мировой резервной валюте. Сейчас пара EUR/USD торгуется ниже уровня 1,1, цены на нефть марки BRENT отступают от минимумов пятницы, консолидируясь около уровня 49 долл. за баррель. Рост за минувшую неделю общего числа буровых установок в США на 10 единиц до 884 штук ограничивает коррекционный рост цен на черное золото. При текущих ценах на нефть пара USD/RUB должна торговаться в районе 62,75.

Примечательно, что в июле потребительская инфляция в Китае ускорилась с 1,4%(г/г) до 1,6%(г/г), однако индекс цен производителей снизился на 5,4%(г/г) на фоне снижения цен на нефть. Вероятно, предоставление значительных кредитов китайским брокерским компаниям усилит рост инфляционного давления и потребительской активности в Китае в ближайшие месяцы. Это – фактор поддержки рубля в будущем.

Если предварительная оценка ВВП РФ за 2 кв. 2015 года, которая будет опубликована в ближайшие дни, окажется лучше ожиданий, то рубль начнет расти. На текущих уровнях покупка товарно-сырьевых валют на перспективу ближайшего полугодия представляется выгодной.