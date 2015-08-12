Пара USD/RUB может скорректироваться вниз от уровня 64,5

Сегодня российская валюта продолжит оставаться под давлением на фоне снизившихся до 49,5 долл. за баррель цен на нефть. Мы допускаем рост доллара США до 65,7 рубля при выходе цен на нефть марки BRENT в диапазон 46-48 долл. за баррель.

Цены на энергоресурсы и металлы снижаются на фоне очередного ослабления китайской валюты (с 6,2298 юаня до 6,3306 юаня за доллар США), так как их импорт, который торгуются в основном в долларах США, для Китая становится более дорогим. Но это краткосрочная реакция рынка. Уже осенью подешевевший юань приведет к росту деловой активности в стране и увеличению потребления Китаем энергоресурсов.

По оценкам ОПЕК, в текущем году общемировой спрос на нефть достигнет 92,7 млн б/с против ожидавшихся в июле 92,61 млн б/с, а в 2016 году вырастет до 94,04 млн б/с. Не надо забывать, что за последний год число буровых установок в США уменьшилось на 53,67%. Как только ФРС США поднимет ставку, число банкротств в нефтегазовом секторе США вырастет.

Сегодня стоит обратить внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США, которые могут сократиться на 1,6 млн баррелей. В течение дня пара USD/RUB, вероятно, скорректируется вниз от уровня 64,5.