В среднесрочной перспективе пара USD/RUB снизится к уровню 61

Цены на нефть проигнорировали 3-е с начала этой недели ослабление китайской валюты (с 6,3306 юаня до 6,4010 юаня за доллар США). Поддержку им и рублю оказала статистика по запасам нефти в США, которые за прошлую неделю сократились на 1,68 млн баррелей. Перед завтрашней уплатой налога на прибыль организаций наблюдается рост ставок межбанковского кредитования в РФ. Однодневная ставка с начала этой недели выросла с 10,50% до 10,84%.

При текущей стоимости нефти в 50,4 долл. за баррель справедливая стоимость доллара США близка к 61 рублю. В течение дня стоит обратить внимание на еженедельную статистику по рынку труда и июльские данные по розничным продажам в США. В ближайшие дня доллар США может снизиться до 62,7 рублей.