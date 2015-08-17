Пара USD/RUB продолжит консолидацию около уровня 65

Одобрение Еврогруппой предоставления третьей программы помощи Греции объемом 86 млрд евро, безусловно, повысит интерес к рискованным активам. Во второй половине августа российская валюта имеет неплохие шансы удержать уровень в 65 рублей за доллар и укрепиться на фоне роста ставок межбанковского кредитования в РФ. В конце прошлой недели однодневная ставка межбанковского кредитования составила 11,39%, превысив ключевую ставку. Завтра поддержать российскую валюту могло бы ограничение рублевой ликвидности на аукционе рублёвого РЕПО со стороны ЦБ РФ.

В течение недели будут опубликованы объем промышленного производства по РФ, который в июле может показать рост из-за ослабления рубля, статистика по рынку недвижимости США, индекс потребительских цен и протоколы предыдущего заседания ФРС США.