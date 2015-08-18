Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 65-66

Цены на нефть марки BRENT и рубль продолжают консолидироваться вблизи минимумов года к доллару США. Если цены на черное золото упадут до 45 долл. за баррель (в связи с ростом доллара на международном валютном рынке), то рубль ослабнет до 69-70 рублей. Однако нефтяные котировки и российская валюта на таких уровнях продержатся непродолжительное время. При таком сценарии производство нефти в США будет сокращаться, а ЦБ РФ вновь запустит годовые аукционы валютного РЕПО и сохранит в сентябре ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11%.

В начале этой недели некоторую поддержку рублю оказывает рост ставок межбанковского кредитования в РФ и продолжающееся активное снабжение долларовой ликвидностью Банком России. Вчера ставка mosprime overnight подросла до 11,45%, а коммерческие банки РФ на аукционе валютного РЕПО взяли 1,1 млрд долл. у ЦБ РФ. Сегодня российский регулятор поддержит рубль, если на аукционе рублевого РЕПО предложит не более 0,95 трлн рублей.

Говорить о прохождение российской экономикой дна пока рано. Однако в 3 кв. 2015 по отношению ко 2 кв. 2015 года квартальные темпы роста ВВП РФ могут выйти из отрицательной области в ноль. По данным Росстата, в июле объем промышленного производства РФ вырос на 2,3%(м/м).

Сегодня стоит обратить внимание на данные по строительному сектору США и запасам нефти от Американского института нефти. В течение дня пара USD/RUB, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 65-66.