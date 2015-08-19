Протоколы ФРС США могут поддержать рубль

В начале дня российская валюта может ослабнуть до 66 рублей за доллар из-за снизившихся к 48,5 долл. за баррель цен на нефть, а к вечеру – укрепиться до 64,5-65 рублей за доллар, если июльские протоколы ФРС США окажутся «мягкими». В них акцент может быть сделан на внешних угрозах для США – долговой проблеме Греции, замедлении темпов роста китайской экономики и высоком курсе доллара.

Вчера ЦБ РФ, несмотря на налоговый период, предоставил небольшой объем рублевой ликвидности – всего 1,08 трлн рублей при спросе в 1,336 трлн рублей. Это позволило однодневной ставке межбанковского кредитования удержаться выше уровня 11,4%. Налоговый пик выплат приходится на 25 августа, когда компании будут уплачивать НДС, акцизы и НДПИ. Шансы на коррекционный рост рубля ближе к этой дате возрастают. Сегодня значимое воздействие на валюты стран экспортеров нефти окажет публикация статистики по запасам нефти в США.