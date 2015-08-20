В течение дня пара USD/RUB может вырасти до 67

Рост запасов нефти на 2,6 млн баррелей в США за прошлую неделю спровоцировал снижение цен на нефть марки BRENT до 46,9 долл. за баррель, а WTI – до 41 долл. за баррель. Участники рынка, ожидавшие сокращения показателя на 0,77 млн баррелей, стали распродавать валюты стран экспортёров нефти.

Сегодняшний обвал казахской валюты – до 250 тенге за доллар не способствует росту российской валюты, которая в течение дня может ослабнуть до 67 рублей за доллар. Правительство Казахстана готовится в ближайшие 5 лет к низким ценам на нефть, которые возможно будут находиться в диапазоне 30-50 долл., российское правительство пока надеется на уровни в 50-70 долл. за баррель. Мы ожидаем установления средней цены на нефть в 2015 году на уровне 57 долл. и роста рубля к концу года до 55 рублей за доллар.

Для рубля незамеченными остались июльские протоколы ФРС США, после публикации которых вероятность сентябрьского повышения ставки по федеральным фондам в США уменьшилась с 50% до 36%. ФРС США беспокоит низкая инфляция в США, замедление китайской экономики, сильный доллар (но не Греция и рынок труда в США). За прошедшие 3 недели (с момента июльского заседания ФРС США) цены на нефть и курс юаня снизились к доллару США. Эти факторы, безусловно, играют против сентябрьского повышения ставки в США. МВФ считает, что ставку по федеральным фондам следует повысить даже не в декабре 2015, а в 2016 году. На горизонте 12 месяцев мы ожидаем ее роста в пределах 100 б.п. (до 1,25%).

Сегодня в течение дня участники российского валютного рынка, как обычно, будут следить за динамикой цен на нефть и американской макроэкономической статистикой. Интерес представляют еженедельный отчет по рынку труда и продажи домов на вторичном рынке недвижимости США.