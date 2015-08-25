ЦБ РФ пытается помочь рублю

На фоне сверхвысокой волатильности, которая была характерна для 2008 года, давать прогнозы в отношении стоимости рубля довольно сложно. О начале коррекции можно будет говорить при снижении доллара ниже 70 рублей и евро – ниже 80 рублей, а о развороте тренда – при прохождении ими уровней в 64,5 и 72 рубля соответственно.

Опасения за темпы роста китайской экономики выливаются в массированные распродажи акций и товарно-сырьевых активов по всему миру. МВФ прогнозирует замедление в этом году темпов роста китайской экономики с 7,4% до 6,8%, а в следующем – до 6-6,5%. Сегодня ЦБ Китая через операции семидневного обратного РЕПО влил 150 млрд юаней в финансовую систему страны, что не уберегло индекс Shanghai Composite от снижения более чем на 5%. За это лето индекс снизился почти на 40% - примерно с 5 тыс. до 3 тыс. пунктов. Следующими целями его снижения могут выступить уровни в 2,5 тыс. и 2 тыс. пунктов.

ЦБ РФ предпринимает робкие и правильные с точки зрения инфляционных ожиданий шаги по укреплению рубля. Вчера российский регулятор на аукционе 28-и дневного валютного РЕПО предложил существенные 2,9 млрд долл. против 1,1 млрд долл. неделей ранее. Сегодня для поддержки рубля от российского регулятора можно ожидать ограничения рублевой ликвидности на аукционе 7-и дневного рублевого РЕПО, а от российских экспортеров – массированных продаж валюты.