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В ближайшие дни пара USD/RUB может снизиться к 67,4

26.08.2015 09:39 2 909 просмотров
Вчера российская валюта значительно укрепилась к доллару США и евро на фоне очередного смягчения монетарной политики со стороны китайского регулятора. ЦБ Китая снизил ключевые кредитные и депозитные ставки на 25 б.п. и норму резервирования (с 6 сентября) на 50 б.п. Между тем, негативное закрытие американских фондовых индексов (S&P упал на 1,35%) демонстрирует продолжающееся снижение аппетита к риску на американских фондовых площадках из-за возросшей вероятности повышения в декабре 2015 года ключевой процентной ставки в США.
Если цены на нефть резко развернутся вверх, то возможно локальный отскок по российским активам реализуется в новый восходящий тренд. Между тем, при 40 долл. за баррель нефти российская валюта действительно может ослабнуть до 75 рублей за доллар.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию объема заказов на товары длительного пользования и еженедельных запасов нефти в США. Ожидаемое снижение показателей формирует предпосылки к коррекции цен на нефть марки BRENT в область 46 долл. за баррель, а пары USD/RUB – к уровню 67,4.

Комментарии 2

fres3  (fres3)
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Привет, тёза ,когда курс будет 100 $ к рублю, есть соображеньице? smile;)
Сергей Кочергин  (karnyuhin)
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Цитата
Сергей Бабинов пишет:
Привет, тёза ,когда курс будет 100 $ к рублю, есть соображеньице?



Сценарий ослабления российской валюты до 100 рублей за доллар нам кажется фантастическим, а до 89-90 рублей – теоретически возможным. В целом российская валюта обеспечена золотовалютными резервами. Отношение показателя рублевой денежной массы M2 (32492,8 млрд руб.) к международным резервам РФ (362 млрд долл.) на 1 июля 2015 года составило 89,76, обозначив верхнюю границу для пары USD/RUB.
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