Сегодня пара USD/RUB может выйти в диапазон 68-68,5

Сегодня российская валюта может укрепиться до 68-68,5 рублей за доллар США на фоне роста цен на нефть марки BRENT выше 44 долл. за баррель и скорого возобновления ЦБ РФ аукционов годового валютного РЕПО, о чем вчера вечером сообщила Э.Набиуллина. Поддержку ценам на нефть оказывает новость о сокращении на 5,5 млн баррелей запасов нефти в США за прошлую неделю.

Сейчас задолженность банков перед регулятором по операциям РЕПО в иностранной валюте составляет чуть более 30 млрд долл., в том числе на срок 12 месяцев – около 26 млрд долл. Статистика ЦБ РФ демонстрирует потребность российского банковского сектора в первую очередь в долгосрочном кредитовании в валюте, которое они не могут получить на западе из-за санкций и низкого кредитного рейтинга.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию ВВП США за 2 кв. 2015 года. Пересмотр основного макроэкономического показателя в сторону роста, вероятно, ограничит намечающееся существенное укрепление рубля.