Сегодня пара USD/RUB может выйти в диапазон 64-65

В ближайшие дни цены на нефть могут вернуться выше 50 долл. за баррель, а пара USD/RUB – к 61,5. На недельных графиках цен на нефть и рублевых курсов образуются классические модели разворота тенденции. Сегодня пара USD/RUB может выйти в диапазон 64-65.

Основными факторами, способствующими росту цен на черное золото, являются пересмотр сроков повышения ключевой процентной ставки в США с сентября на декабрь, возобновляющаяся тенденция к сокращению производства нефти в США, возможное экстренное заседание ОПЕК с участием РФ, которые могут принять решение о сокращении производства нефти, и вероятное дальнейшее расширение монетарного стимулирования со стороны ЦБ Китая, Банка Японии, ЕЦБ.