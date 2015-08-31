Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться около уровня 66

Для мировых финансовых рынков прошлая неделя оказалась сверхволатильной. После того, как Народный банк Китая принял решение о снижении основных процентных ставок и нормы резервирования, спрос на рискованные активы заметно усилился. Комбинация позитивных факторов, в том числе данные по ВВП США за 2 кв. 2015 года, подтолкнула цены на нефть марки BRENT к стратегическому уровню 50 долл. за баррель, ослабив давление на валюты стран экспортёров нефти. В пятницу поддержку ценам на черное золото оказала статистика по общему числу буровых установок в США, которое снизилось с 885 до 877.

Перед сентябрьским заседанием ФРС США участники рынка будут самым внимательным образом анализировать макроэкономическую статистику по США, которая как ожидается, будет улучшаться и усиливать ожидания роста в этом году ставки по федеральным фондам.

Ключевые события этой недели - пресс-конференция М.Драги, в ходе которой глава ЕЦБ может заявить об изменении параметров покупок активов в еврозоне и августовская статистика по рынку труда в США. Уровень безработицы в крупнейшей экономике мира может выйти в диапазон 5,0-5,2%, который ФРС США считает близким к естественному уровню (NAIRY).

В краткосрочной перспективе колебания пары USD/RUB будут проходить в диапазоне 64,7-66.