В среднесрочной перспективе пара USD/RUB снизится до 60-61

Вчерашняя новость о пересмотре объемов добываемой нефти в США в 1 полугодии 2015 года подтолкнула цены на нефть марки BRENT к 53 долл. за баррель, а пару USD/RUB – ниже 65. При текущих ценах пара будет стремиться к уровням 60-61 и ниже в среднесрочной перспективе.

По данным Управления по энергетической информации Минэнерго США, за первые пять месяцев 2015 года показатели добычи нефти в каждом месяце были снижены в диапазоне от 40 тыс. до 130 тыс., а в июне – на 100 тыс. баррелей в сутки.

Поддержку рублю оказывает и ЦБ РФ, который вчера на аукционе 28-и дневного РЕПО предложил значительные 2,6 млрд долл. В сентябре российским компаниям придется уплачивать около 17 млрд долл. По оценкам ЦБ РФ, из-за внутригрупповых платежей между российскими компаниями фактический отток капитала за границу будет меньше указанной суммы.

Сегодня утром были опубликованы негативные новости по деловой активности в Китае, которые в августе уже были отыграны рынком. Во второй половине дня стоит обратить внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM и итоги рублевого аукциона РЕПО.