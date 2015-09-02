Сегодня пара USD/RUB может протестировать уровень 67,4

Несмотря на расширение долларового кредитования и сужение рублевого на аукционах РЕПО рубль остается под давлением на фоне снижения цен на нефть к 48,4 долл. за баррель. Последние отыгрывают августовское снижение индексов деловой активности в Китае, еврозоне, Великобритании, США и т.д., которые остаются чистыми импортерами нефти. Однако даже при текущей цене барреля справедливая стоимость рубля должна находиться вблизи 64 рублей, а не 67 рублей за доллар.
Крепкий платёжный баланс, сохраняющиеся высокими ставки по ОФЗ и сбалансированный (при 50 долл. за баррель) бюджет РФ поддержат российскую валюту в этом году.
Cегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по занятости в частном секторе США и еженедельную статистику по запасам нефти в этой стране. В течение дня пара USD/RUB может протестировать уровень 67,4 и скорректироваться вниз.
Комментарии 3
Данный прогноз отменяет вчерашний прогноз? или все таки после 67 должен быть(вы ожидаете) откат до 60-61?
Сергей, доброе утро)
<br />Данный прогноз отменяет вчерашний прогноз? или все таки после 67 должен быть(вы ожидаете) откат до 60-61?
Вы правы - после 67-67,4 я ожидаю 60-61 (в среднесрочной перспективе). Надеюсь, ЦБ РФ скоро годовые аукционы валютного РЕПО запустит.
<br />Вы правы - после 67-67,4 я ожидаю 60-61 (в среднесрочной перспективе). Надеюсь, ЦБ РФ скоро годовые аукционы валютного РЕПО запустит.
спасибо) Ваши прогнозы помогают ориентироваться)