Сегодня пара USD/RUB может протестировать уровень 67,4

Несмотря на расширение долларового кредитования и сужение рублевого на аукционах РЕПО рубль остается под давлением на фоне снижения цен на нефть к 48,4 долл. за баррель. Последние отыгрывают августовское снижение индексов деловой активности в Китае, еврозоне, Великобритании, США и т.д., которые остаются чистыми импортерами нефти. Однако даже при текущей цене барреля справедливая стоимость рубля должна находиться вблизи 64 рублей, а не 67 рублей за доллар.

Крепкий платёжный баланс, сохраняющиеся высокими ставки по ОФЗ и сбалансированный (при 50 долл. за баррель) бюджет РФ поддержат российскую валюту в этом году.

Cегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по занятости в частном секторе США и еженедельную статистику по запасам нефти в этой стране. В течение дня пара USD/RUB может протестировать уровень 67,4 и скорректироваться вниз.