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Сегодня пара USD/RUB может протестировать уровень 67,4

02.09.2015 09:42 3 492 просмотра
Несмотря на расширение долларового кредитования и сужение рублевого на аукционах РЕПО рубль остается под давлением на фоне снижения цен на нефть к 48,4 долл. за баррель. Последние отыгрывают августовское снижение индексов деловой активности в Китае, еврозоне, Великобритании, США и т.д., которые остаются чистыми импортерами нефти. Однако даже при текущей цене барреля справедливая стоимость рубля должна находиться вблизи 64 рублей, а не 67 рублей за доллар.
Крепкий платёжный баланс, сохраняющиеся высокими ставки по ОФЗ и сбалансированный (при 50 долл. за баррель) бюджет РФ поддержат российскую валюту в этом году.
Cегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по занятости в частном секторе США и еженедельную статистику по запасам нефти в этой стране. В течение дня пара USD/RUB может протестировать уровень 67,4 и скорректироваться вниз.

Комментарии 3

DZhi  (DZhi)
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Сергей, доброе утро)
Данный прогноз отменяет вчерашний прогноз? или все таки после 67 должен быть(вы ожидаете) откат до 60-61?
Сергей Кочергин  (karnyuhin)
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Цитата
DZhi пишет:
Сергей, доброе утро)
<br />Данный прогноз отменяет вчерашний прогноз? или все таки после 67 должен быть(вы ожидаете) откат до 60-61?


Вы правы - после 67-67,4 я ожидаю 60-61 (в среднесрочной перспективе). Надеюсь, ЦБ РФ скоро годовые аукционы валютного РЕПО запустит.
DZhi  (DZhi)
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Цитата
Сергей Кочергин пишет:
<br />Вы правы - после 67-67,4 я ожидаю 60-61 (в среднесрочной перспективе). Надеюсь, ЦБ РФ скоро годовые аукционы валютного РЕПО запустит.

спасибо) Ваши прогнозы помогают ориентироваться)
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