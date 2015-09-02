В краткосрочной перспективе евро может снизиться до 1,102 долл.

Сжатие экономики Китая является глобальным фактором риска не только для развивающихся рынков, но и развитых. Однако этот фактор способствует сворачиванию операций carry trade c использованием евро и йены, оказывая им поддержку. Августовское смягчение монетарной политики в Китае снизило градус напряженности на финансовых рынках, позволив евро скорректироваться с уровня 1,17 долл. в область 1,115-1,133 долл.

В базовом сценарии вероятен выход евро из диапазона к уровню 1,102 долл. на фоне ожидаемого расширения ЕЦБ программы покупок активов и роста ключевой процентной ставки в США.

В среднесрочной перспективе на европейские валюты будет давить еще и геополитический фактор, связанный с санкциями против РФ. По оценке Австрийского института экономических исследований (WIFO), ограничительные меры против России могут обойтись ЕС потерей 100 миллиардов евро и свыше 2 миллионов рабочих мест.