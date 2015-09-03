Сегодня пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 64-67,4

Слабые данные по занятости в частном секторе США за июль-август ставят под сомнение сентябрьский рост ключевой процентной ставки в США, обеспечивая товарно-сырьевым валютам пространство для роста.

В текущем месяце мы ожидаем роста деловой активности в Китае после августовского смягчения монетарной политики. Стабилизация цен на нефть марки BRENT в районе 50 долл. за баррель рано или поздно приведет к переоценке стоимости российской валюты до 60-61 рубля за доллар. В ближайшие дни пара USD/RUB может скорректироваться в середину диапазона 64-67,4.

Сегодня участники рынка будут внимательно анализировать речь М.Драги. Если глава ЕЦБ заявит о снижении инфляционных ожиданий в еврозоне, то это послужит сигналом к возможному расширению программы покупок активов и поддержит спрос на риск. Ожидаемое снижение в августе индекса деловой активности в непроизводственном секторе США от ISM вечером усилит давление на доллар США.