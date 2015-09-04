Сегодня пара USD/RUB может снизиться ниже уровня 66

Вчера ЕЦБ принял решение изменить условия программы покупок активов, увеличив лимит на покупку облигаций каждой страны-члена еврозоны с 25% до 33%. Кроме того, регулятор понизил прогнозы по темпам роста ВВП и инфляции в еврозоне на 2015-2017 годы, усилив тем самым вероятность продолжения программы покупок активов и после сентября 2016 года.

Новости поддержали цены на нефть, которые в моменте тестировали уровень в 52 долл. за баррель, и оказали давление на пары EUR/RUB и USD/RUB, которые продолжили коррекцию от верхних границ диапазонов 71,75-76,2 и 64-67,7. Говорить о переломе повышательной тенденции резервных валют по отношению к рублю можно будет при пробое ими нижних границ указанных диапазонов.

Сегодня основным событием дня станет публикация августовской статистики по рынку труда в США, которая может оказаться слабее ожиданий. Дело в том, что негативные предпосылки сформировали данные по занятости в частном секторе США за июль-август. В течение дня пара USD/RUB может опуститься ниже уровня 66.