Доллар устремился к августовским максимумам

Августовская статистика по рынку труда в США способствует пересмотру сроков повышения ключевой процентной ставки в этой стране. В базовом сценарии мы допускаем в сентябре ее рост на 25 б.п. и усиление давления на валюты развивающихся стран. Выход доллара из диапазона 64-68 рубля может привести к скорому тестированию уровней 69,8 и 71,5 рубля.

Сегодняшние данные по внешней торговле Китая заставляют инвесторов распродавать рискованные активы. В августе годовые темпы сокращения китайского импорта ускорились с 8,6% до 14,3%. Сейчас индекс Nikkei 225 теряет 2,28%, цены на нефть, несмотря на сокращение за прошлую неделю числа буровых установок в США, вновь торгуются ниже уровня 50 долл. за баррель.

В перспективе нескольких месяцев, вероятно, доллар снизится до 61 рубля, а евро – до 67 рубля, так как в 3-4 кв. 2015 года произойдет ожидаемое МЭР РФ ускорение темпов роста ВВП РФ и стабилизация цен на нефть вблизи 50 долл. за баррель.