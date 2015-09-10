К концу года доллар снизится до 60-62 рублей

Цены на нефть марки BRENT вновь тестируют сентябрьские минимумы в районе уровней 47-48 долл. за баррель, не предвещая ничего хорошего для рубля. Сегодня в течение дня он может ослабнуть до 69 рублей за доллар. Тем не менее, цены на черное золото продолжают находиться примерно на 14% выше минимума текущего года и повторное его тестирование возможно при снижении цен ниже 46 долл. за баррель.

С начала этой недели давление на нефтяные фьючерсы и валюты стран экспортеров нефти оказывает высказывание Игоря Сечина, который назвал невозможным вступление России в ОПЕК. РФ в ближайшие годы, вероятно, продолжит добывать нефть в прежних или больших объемах, способствуя сохранению дисбаланса между спросом и предложением на нефтяном рынке. Однако данный дисбаланс постепенно будет уменьшаться. Дело в том, что Министерство энергетики США прогнозирует снижение добычи нефти в США в 2015 году до 9,2 млн баррелей в сутки, а в 2016 – до 8,8 млн баррелей в сутки. Российская нефть и нефть стран ОПЕК постепенно вытеснит более дорогую, с точки зрения себестоимости, американскую нефть.

К концу 2015 года мы прогнозируем рост цен на нефть марки BRENT до 55 долл. за баррель и укрепление российской валюты до 60-62 рублей за доллар, предполагая рост ключевой процентной ставки в США на 25 б.п. и снижение аналогичной ставки в РФ до 10-10,5%.