В ближайшие дни пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 65-71

Сегодня ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 11% годовых из-за повышенного инфляционного давления в РФ, что не окажет значимого влияния на рубль. В случае же снижения ставки на 50 б.п., российская валюта может ослабнуть до августовских минимумов к резервным валютам. В ходе пресс-конференции от главы ЦБ РФ участники рынка хотели бы услышать о сроках возобновления аукционов годового валютного РЕПО.

В глобальном плане более важным представляется сентябрьское заседание ФРС США и реакция развивающихся рынков на действия американского регулятора. Если ФРС повысит ставку на 25 б.п., но при этом заявит о том, что последующие темпы ее повышения будут медленными, доллар США может оказаться под давлением.

При пробое уровня 69 пара USD/RUB, вероятно, протестирует в течение нескольких торговых сессий отметку 71, а при снижении ниже 67 – уровень 65.