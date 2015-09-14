Сегодня пара USD/RUB может протестировать отметку 68,3

В минувшую пятницу ЦБ РФ, как и ожидалось, сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 11% годовых, что было связано с ускорением инфляции из-за августовского ослабления рубля. На рубль новость не оказала практически никакого влияния. Пара USD/RUB продолжила консолидироваться в диапазоне 67-69.

На этой неделе российская валюта может получить поддержку от ФРС США и наступающего налогового периода. Внешние факторы на сегодня – снижающиеся цены на нефть и азиатские индексы Nikkei 225 и Shanghai Composite подталкивают пару USD/RUB к отметке 68,3. В течение дня стоит обратить внимание на итоги аукциона валютного РЕПО на 28 дней.