На этой неделе пара USD/RUB может снизиться ниже уровня 67

Итоги вчерашнего аукциона валютного РЕПО (на 28 дней) подтверждают слова Э. Набиуллиной, которая считает, что российские банки не нуждаются в дополнительной долларовой ликвидности. Из предложенных ЦБ РФ 1,5 млрд долл. банки выбрали чуть менее 1 млрд долл. Из-за низкого спроса на валюту ЦБ РФ, видимо, не решается возобновить аукционы годового валютного РЕПО. Вполне возможно, те банки, которые в этом месяце выплатят порядка 17 млрд долл. внешних долгов, успели купить валюту еще в августе.

Сегодня стоит уделить внимание итогам рублевого аукциона РЕПО. Если ЦБ РФ предложит порядка 1 трлн рублей, рост однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ, а следовательно и рубля, продолжится. В условиях налогового периода банки нуждаются в больших объемах рублевой ликвидности. Сегодня компании уплачивают налоги в различные внебюджетные фонды РФ, а 18 сентября – акцизы.

Если не принимать во внимание разнообразную макроэкономическую статистику по еврозоне и США, которая будет опубликована сегодня, с технической точки зрения, пара USD/RUB на этой неделе может выйти за нижнюю границу диапазона 67-69.