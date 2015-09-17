На этой неделе пара USD/RUB может протестировать уровень 64

Рост мировых фондовых индексов, цен на нефть, товарно-сырьевых валют за последние два дня отражает ожидания того, что ФРС США сегодня вряд ли повысит ключевую процентную ставку.

Если инфляционное давление в США и еврозоне до конца этого года продолжит оставаться низким ( а в августе оно снизилось), то ФРС США может и вовсе отложить цикл по ужесточению процентной политики на 2016 год, а ЕЦБ – расширить ежемесячную программу покупок активов на 10-20 млрд евро.

До конца этой недели пара USD/RUB может протестировать уровень 64, пробой которого ознаменует собой начало нового тренда (по укреплению рубля).

Можно предположить, что при снижении пары в область 55-60 ЦБ РФ возобновит покупки валюты в резервы и поможет тем самым Минфину РФ и российским экспортерам.