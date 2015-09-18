В среднесрочной перспективе пара USD/RUB выйдет в диапазон 60-62

Вчера ФРС оставила ключевую процентную ставку без изменений в диапазоне 0-0,25%. Прогноз по ставке на 2015 год был снижен с 0,6% до 0,4%, на 2016 год – с 1,6% до 1,4%, на 2017 год – с 2,9% до 2,6%, долгосрочный прогноз - с 3,8% до 3,5%. ФРС США понизила прогнозы по инфляции на 2015-2017 годы и по ВВП – на 2016-2017 годы. ФРС выразила обеспокоенность в отношении замедления экономического роста в Китае и низкого инфляционного давления в США.

Слабые макроэкономические прогнозы регулятора оказали давление на мировую резервную валюту и поддержали спрос на рискованные активы. В настоящее время рынок фьючерсов на ставку с 39% вероятностью предполагает ее повышение в декабре 2015 года. По мнению ЦБ РФ и Минфина, повышение ставки по федеральным фондам окажет ограниченное воздействие на российские компании, которые в последние полтора года занимают деньги в основном внутри страны, а не на Западе.

После небольшой коррекции российская валюта, вероятно, продолжит укрепление. Необходимым условием для реализации этого сценария является рост цен на нефть к уровню 50 долл. за баррель и выше. При такой цене барреля пара USD/RUB в среднесрочной перспективе выйдет в диапазон 60-62.