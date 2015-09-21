На этой неделе резервные валюты протестируют сентябрьские минимумы к рублю

На этой неделе поддержку российской валюте окажут высокие ставки межбанковского кредитования в РФ и вероятная коррекция цен на нефть в область 50 долл. за баррель. 25 сентября российские компании будут уплачивать НДС и НДПИ. Цены на нефть марки BRENT, пользуясь локальной слабостью доллара США и продолжающимся снижением числа буровых установок в США, могут вырасти с 47,25 до 50 долл. за баррель.

С технической точки зрения, пары EUR/RUB и USD/RUB продолжают торговаться в сужающихся треугольниках. Пробой сентябрьских минимумов в районе 64-64,5 рубля по доллару и 72-73 рубля по евро может развернуть негативный тренд по рублю, который сложился летом 2015 года.