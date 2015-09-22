К концу недели доллар может снизиться до 64,5 рубля

Рост в начале этой недели большинства фондовых индексов и цен на нефть является запоздалой реакцией на итоги заседания ФРС США. До декабря 2015 года мы ожидаем перепозиционирования участниками рынка своих портфелей в пользу рискованных активов.

Набирающаяся обороты тенденция к сокращению производства нефти и числа буровых установок в США удерживает цены на нефть марки BRENT выше уровня 48 долл. за баррель.

ЦБ РФ, зная что российским компаниям в этом месяце придется выплачивать почти 17 млрд долл. (по телу кредита и процентам), вчера на аукционе валютного РЕПО расширил лимит более чем 2 раза (с 1,5 млрд до 3,2 млрд. долл.). Банки, выбравшие примерно треть объема – 1,1023 млрд долл., вновь просигнализировали регулятору, что они не нуждаются в дополнительной долларовой ликвидности.

Сегодня стоит обратить внимание на статистику по запасам нефти в США от Американского института нефти и итоги аукциона рублевого РЕПО Банка России. В течение недели доллар США и евро могут снизиться до уровней 64,5 и 73 рубля соответственно.