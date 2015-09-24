В течение дня пара USD/RUB снизится ниже уровня 66

После того, как ФРС США в сентябре сохранила ключевую процентную ставку вблизи нулевой отметки, риски резкого оттока капитала из развивающихся рынков в США снизились. В ближайшие недели мы ожидаем возобновления операций carry trade и роста рубля. Даже при текущих ставках – в районе 11% годовых - ОФЗ РФ смотрятся привлекательнее американских или европейских аналогов, имеющих однозначную доходность. Гипотезу о сохраняющейся привлекательности российских облигаций 23 сентября подтвердили итоги аукциона по их размещению с датами погашения 29 января 2020 и 19 января 2028 года.

Примечательно, но Банк Японии и ЕЦБ пока не расширяют программы количественного смягчения, несмотря на угрозу скатывания экономик Японии и еврозоны в дефляцию. Центробанки Швейцарии, Канады, Австралии, РФ пока воздерживаются от дальнейшего снижения ключевых процентных ставок. Хрупкое равновесие на рынке нефти, цены на которую весь сентябрь консолидируются в диапазоне 47,25-50 долл. за баррель, не позволяет рублю сформировать четкий тренд к резервным валютам.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию еженедельного отчета по рынку труда, объем заказов на товары длительного пользования, продажи новых домов в США. Слабая статистика окажет давление на доллар США, который в течение дня может упасть ниже 66 рублей.