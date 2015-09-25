Сегодня пара USD/RUBбудет консолидироваться в диапазоне 65-66

Августовская статистика о заказах на товары длительного пользования в США продемонстрировала сжатие инвестиционной активности в этой стране, позволив паре USD/RUB скорректироваться от уровня сопротивления 66,6. Сегодня российская валюта может закрепиться в области 65-66 рублей за доллар США, несмотря на некоторое снижение спроса на рубли на межбанковском рынке, в связи с повышением цен на нефть марки BRENT к уровню 48,5 долл. за баррель. Если еженедельная статистика по числу буровых установок в США подтвердит тенденцию к их снижению, то цены на нефть марки BRENT вновь протестируют уровень 50 долл. за баррель.

На международном валютном рынке доллар США отреагировал ростом на комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, которая допустила повышение в этом году ключевой процентной ставки в США. В частности, ключевая валютная пара EUR/USDснизилась с 1,13 до 1,116.В связи с этим пара EUR/RUBсегодня может снизиться до 73-73,5.

В глобальном плане, на следующей неделе ключевым событием станет встреча российского и американского президентов, которые обсудят ситуацию в Сирии, на Украине и ряд других вопросов. Безусловно, сейчас говорить о существенном потеплении отношений между РФ и США, а, следовательно, и снятии санкций в отношении РФ, не приходится. Однако, на этой неделе в «Российской газете» Д.А.Медведев заявил о том, что в современном мире все довольно быстро меняется. По мнению В. Путина, взаимные санкции в отношении РФ и западных стран рано или поздно будут отменены.