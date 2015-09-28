Сегодня пара USD/RUB будет консолидироваться в диапазоне 65,5-66

Геополитика вновь выходит на первое место в качестве фактора, определяющего стоимость российской валюты. Процесс потепления отношений между США и РФ уже запущен и, вероятно, до следующих президентских выборов в США (08.11.2016) реализуется в снятие части западных санкций против РФ. Между тем, в базовом сценарии ЦБ РФ, МЭР и Минфин РФ ожидают их сохранения в течение ближайших трех лет. Как говорят, надеясь на лучшее, нужно готовиться к худшему. Политика Минфина по урезанию расходов бюджета на 2016 год многим не нравится, хотя она ограничивает часть инфляционных ожиданий в РФ и позволяет рублю чувствовать себя крепче.

Сырьевая конъюнктура на сегодня оказывают нейтральное воздействие на рубль. Нефть марки BRENT торгуется вблизи уровня 48 долл. за баррель. Поддержку ценам на «черное золото» оказывает статистика компании Baker Hughes по общему числу активных буровых установок в США, которое за прошлую неделю снизилось на 4 до 838 установок. В 4 кв. 2015 года мы ожидаем дальнейшего снижения добычи нефти в США. Если ФРС США поднимет ставку по федеральным фондам до конца этого года, количество банкротств в нефтегазовой отрасли США возрастет.

Вечером стоит обратить внимание на августовскую статистику по личным доходам и расходам американских потребителей. Российская валюта, лишившаяся поддержки экспортёров по окончании налогового периода, вероятно, ослабнет до 65,5-66 рублей по доллару и 73,5-74 рублей по евро.