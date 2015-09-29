Сегодня пара USD/RUB протестирует уровень 66

Сегодня российская валюта окажется под давлением на фоне снижения цен на нефть к 47 долл. за баррель. В течение дня доллар может вырасти до 66-66,5 рублей, в евро – до 74 рублей. Днем стоит обратить внимание на итоги рублевого аукциона РЕПО Банка России.

Цены на «черное золото» негативно реагируют на информацию о снижении в августе прибылей китайских промышленных компаний на 8,8%(г/г). При этом прибыли китайских угольных и нефтегазовых компаний упали более чем на 64%(г/г). Если бы курс юаня был свободно плавающим, то выручка китайских компаний в юанях была бы существенно больше.

Агентство Reuters со ссылкой на опрос экспертов с Уолл-стрит недавно сообщило о том, что прибыли крупных американских компаний в 3 кв. 2015 года сократятся на 3,9% в годовом выражении. Если эти ожидания оправдаются, то ФРС США, вероятно, в октябре не станет повышать ключевую процентную ставку, что создаст предпосылки к возможному росту товарно-сырьевых валют.